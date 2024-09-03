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Namağlup Göztepe

Milli araya namağlup giren İzmir ekibi, 4 maçta 5 gol attı. Goller 4 isimden geldi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Namağlup Göztepe

Süper Lig'e yeniden yükselen Göztepe, sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ligin ilk dört haftasında 3 beraberlik ve 1 galibiyet elde ederek; milli araya namağlup diren İzmir ekibinde moraller yerinde... Geride kalan 4 maçın 3'ünde fileleri havalandıran Göz-Göz'de 4 isim golle tanıştı.

ROMULO'DAN 2 GOL

İzmır ekibinde Romulo 2 kez sevinç yaşarken, stoperler Koray Günter ve Heliton ile sol bek Djalma Silva rakip ağları sarstı. Milli maç arasından sonra 5'inci haftayı da bay geçecek olan Göztepe, 6'ncı haftada Kayserispor'u konuk edecek ve yükselen grafiğini sürdürmeye çalışacak.

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