Haberler Göztepe

Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti

Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 16:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti

GÖZTEPE, TAHKİM KURULU'NA İTİRAZ ETTİ

Göztepe, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Fenerbahçe maçı sonrası verilen cezalar için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini açıkladı.

Süper Lig'in 2. haftasında oynadığı Fenerbahçe maçında çıkan olaylar sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maç saha kapatma cezası alan Göztepe, bu kararın değişmesi veya indirim alması için Tahkim Kurulu'na itiraz ettiğini duyurdu. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe Spor Kulübü olarak, 22 Ağustos 2024 Perşembe günü açıklanan PFDK kararına ilişkin itirazımızı Tahkim Kurulu'na yapmış bulunmaktayız. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı.

F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu!
Ferdi'nin ardından 9 ayrılık daha! Mourinho o isimleri sildi
DİĞER
Yalı Çapkını'nın yakışıklısı Mert Ramazan Demir'in doktor abisi sosyal medyayı salladı!
KULİS | İmamoğlu'ndan "Özel'i tasfiye" operasyonu! Ekremci ekiple 'Genel Başkanlık' mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt!
İşte Buruk'un Y. Boys maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti Göztepe Tahkim Kurulu'na itiraz etti 16:04
F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! F.Bahçe'de o yıldızın transferi iptal oldu! 15:53
Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor! Galatasaray tur için Young Boys karşısına çıkıyor! 15:46
Erling Haaland Wayne Rooney’i yakaladı Erling Haaland Wayne Rooney’i yakaladı 15:30
Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı! Trabzonspor - St. Gallen maçının biletleri satışa çıktı! 15:19
Efsane teknik direktör yaşamını yitirdi Efsane teknik direktör yaşamını yitirdi 15:03
Daha Eski
Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt! Kulübünden Medina için F.Bahçe'ye flaş yanıt! 14:49
Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 14:31
Yönetimden Torreira için flaş açıklama! Yönetimden Torreira için flaş açıklama! 14:21
HELLAS VERONA JUVENTUS CANLI MAÇ İZLE HELLAS VERONA JUVENTUS CANLI MAÇ İZLE 13:19
İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? İstanbulspor - Şanlıurfaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? 13:00
İşte Buruk'un Y. Boys maçı 11'i İşte Buruk'un Y. Boys maçı 11'i 12:39