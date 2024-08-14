Göz Göz’e stoper

Süper Lig ekibi Göztepe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Göz Göz son olarak Fransa'da Bordeaux forması giyen 24 yaşındaki savunma oyuncusu Malcom Bokele ile her konuda anlaşmaya vardı. Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Antalyaspor'la karşı karşıya gelen ve rakibiyle golsüz berabere kalan Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız verdi. Southampton'dan Mateusz Lis ve Juan Silva transferlerini bitiren sarı kırmızılılar, şimdi de Malcom Bokele ile her konuda anlaşmaya vardı.

YERİ DE HAZIR

İzmir temsilcisinin 24 yaşındaki savunmacının transferi için son detayları görüşerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Bu gelişmeyle beraber Göztepe, Kamerunlu savunmacıyla birlikte bu sezonki 10'ncu transferini gerçekleştirmiş olacak. Öte yandan Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, sağ bek ve sağ stoper bölgelerinde forma giyen Malcom Bokele'yi üçlü defansın sağında kullanacağı öğrenildi. Sağ kanat rotasyonunda ise Nazım Sangare ve Ogün Bayrak'a şans vereceği ifade edildi.