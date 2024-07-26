Çifte imza şov

Kadrosunu Silva, Solet, Nazım Sangare, Koray Günter, Ekrem Kılıçarslan ve Miroshi ile güçlendiren Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, iki imzaya daha hazırlanıyor. Göz-Göz'ün, kısa bir süre içerisinde daha önceden anlaştığı, Danimarkalı Başkanı Ankersen'in de sahibi olduğu İngiltere Premier Lig takımı Southampton'ın FC Tokyo'dan kadrosuna kattığı ve çalışma izni alamadığı için kiralayacağı Japon orta saha oyuncusu Matsuki ile Sao Paulo'dan Brezilyalı golcü Silva'yı da açıklaması bekleniyor.

BREZİLYA U17'DE FORMA GİYDİ

Göztepe'nin imza için geri sayıma geçtiği iki futbolcu da yaşları itibarıyla gelecek vadediyor. Sao Paulo takımında yetişen 22 yaşındaki Silva, geçen sezon 19 maça çıktı. Brezilyalı golcü 582 dakika süre alıp 3 gol ve 1 asistle oynadı. Brezilya U17 Milli Takımı'nda da oynadı. FC Tokyo'da yetişen 21 yaşındaki Matsuki ise Japonya'nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi. Gelecek vadeden yetenekli orta saha, geçen sezon 19 karşılaşmada boy gösterirken, 3 gol, 4 asist katkısıyla dikkatleri üzerine çekti.