Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? | Göztepe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Luton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Göztepe ile Luton Town kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Göztepe - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Luton Town maçı 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.