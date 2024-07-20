Haberler Göztepe Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? | Göztepe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? | Göztepe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Göztepe, İngiltere temsilcisi Luton Town ile kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 14:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe - Luton Town maçı ne zaman? | Göztepe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe - Luton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Göztepe ile Luton Town kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Göztepe - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Luton Town maçı 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak
F.Bahçe'den Embolo bombası!
DİĞER
Ata demirer ‘Sevda’landı! O güzelle Bodrum’a demir attı!
Başkan Erdoğan'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı kutlama törenlerinde önemli açıklamalar
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Iheanacho kapışması!
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Iheanacho kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Iheanacho kapışması! 13:01
Rapid Wien - Milan maçı ne zaman? Rapid Wien - Milan maçı ne zaman? 12:41
Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman? Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman? 12:33
G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... G.Saray'da beklenmedik gelişme! İtalyanlar Yunus için... 12:31
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi sürüyor! 11:46
Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak Olimpiyatta Türk bayrağını Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz taşıyacak 11:23
Daha Eski
Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Lugano - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 11:14
G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! G.Saray'da kritik Ziyech görüşmesi! 11:12
Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? Galatasaray - Lecce maçı ne zaman? 10:32
F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! F.Bahçe Ossterwolde'nin bonservisini belirledi! 10:20
Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak Galatasaray bombayı patlatıyor! Yılın transferi olacak 09:51
Mourinho'dan flaş Maximin kararı! Lugano maçında... Mourinho'dan flaş Maximin kararı! Lugano maçında... 22:17