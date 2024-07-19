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Göztepe - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Göztepe ile Luton Town karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2024 Cuma 15:38
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Göztepe - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Göztepe - Luton Town maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Göztepe ile Luton Town kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Göztepe - Luton Town maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - LUTON TOWN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Luton Town maçı 20 Temmuz Cumartesi günü saat 17:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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