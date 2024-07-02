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Akbaba Göz-Göz'e

Göztepe, Demirspor'dan ayrılan Emre için bastırıyor. İzmir ekibi, bonservisi elinde olan milli 10 numarayı radarına aldı. Geçen sezon 9 gol ve 2 asistle oynayan 31 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılıların teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 06:50
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Akbaba Göz-Göz'e

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transfer bombalarını bir bir patlatıyor. Transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve Orta Afrikalı orta saha Isaac Solet'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını hızlandırdı. Son olarak Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve Sloven orta saha Miha Zajc ile de temasa geçen İzmir ekibi, milli futbolcu Emre Akbaba'nın da peşine düştü. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'da forma giyen ve mavi- şimşekler'den ayrılan Akbaba'nın teklife sıcak baktığı ve Göz-Göz'e transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu bildirildi.

4 MİLYON EURO'YA G.SARAY'A GİTTİ

Fransa'da Montfermeil altyapısından yetişip 2012'de 20 yaşında Antalyaspor'un yolunu tutan, Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Adana Demirspor'da top koşturan 31 yaşındaki orta saha, 7 kez de A Milli Takım formasını giydi. Futbol kariyerinin en parlak dönemini 2018'de Alanyaspor'da geçiren yıldız 10 numara, 4 milyon euro'ya Galatasaray'a transfer oldu. Geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 39 karşılaşmada boy gösteren Emre Akbaba, 9 gol atıp 2 de asist yaptı.

Emre Akbaba, futbol kariyerinde forma giydiği 363 maçta 100 gol ve 48 asist katkısı sağladı.

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