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Göz Göz’den iki bomba

Süper Lig’in yeni ekibi Göztepe, Koray Günter ve Stephen Odey’le görüşmelere başladı. İki oyuncu da yakın zamanda imzayı atacak.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50
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Göz Göz’den iki bomba

Süper Lig'e kısa bir aranın ardından yeniden yükselen Göztepe, yeni sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. İç ve dış transferde hummalı bir çalışma gerçekleştiren İzmir ekibinde yeni hedefler Koray Günter ve Stephen Odey... Geçen sezonun ikinci yarısını Fatih Karagümrük'te kiralık olarak geçiren Koray Günter'in İtalyan ekibi Hellas Verona ile de sözleşmesi sona erdi.

SICAK BAKIYORLAR

Sarı-kırmızılıların 29 yaşındaki stopere teklifini sunduğu ve görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Odey için ise Randers'la ve oyuncuyla temaslar devam ediyor. 26 yaşındaki Nijeryalı golcünün Göztepe'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Göztepe daha önce Djalma Silva ile resmi sözleşme imzalayıp, Nazım Sangare ile orta saha Isaac Solet'le prensipte anlaşma sağlamıştı.

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