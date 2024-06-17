Türkiye’nin en iddialı ekibini oluşturacağız

Göztepe'de 10'uncu yılına giren eski başkan ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, iddialı açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin küme düştüğünde sıfır borçla 1. Lig'e gerilediğini vurgulayan Sepil, "Evet küme düşmek çok üzücüydü ama biz borçsuz düşmüştük. Bizimle beraber düşen Altay'ın durumu belli. Borçlu düştüler. Bizim yabancı ortağımızla birlikte Göztepe'yi asla bu durumlara düşürmeyeceğiz. Hem futbolda hem olimpik branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulübünü oluşturacağız. Bunları yaparken de para yönetimini de iyi ayarlayacağız" dedi.