Haberler Göztepe Türkiye’nin en iddialı ekibini oluşturacağız

Türkiye’nin en iddialı ekibini oluşturacağız

Göztepe'de 10'uncu yılına giren eski başkan ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, iddialı açıklamalarda bulundu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye’nin en iddialı ekibini oluşturacağız

Göztepe'de 10'uncu yılına giren eski başkan ve Onursal Başkan Mehmet Sepil, iddialı açıklamalarda bulundu. Göztepe'nin küme düştüğünde sıfır borçla 1. Lig'e gerilediğini vurgulayan Sepil, "Evet küme düşmek çok üzücüydü ama biz borçsuz düşmüştük. Bizimle beraber düşen Altay'ın durumu belli. Borçlu düştüler. Bizim yabancı ortağımızla birlikte Göztepe'yi asla bu durumlara düşürmeyeceğiz. Hem futbolda hem olimpik branşlarda Türkiye'nin en iddialı kulübünü oluşturacağız. Bunları yaparken de para yönetimini de iyi ayarlayacağız" dedi.

Cimbom'dan orta sahaya çifte taarruz!
Oosterwolde'nin yerine flaş hamle!
DİĞER
Sırbistan İngiltere maçı şifresiz İZLE EKRANI! EURO 2024 Sırbistan İngiltere maçı canlı yayın ve MAÇ ÖZETİ ekranı
Başkan Erdoğan'dan bayram diplomasisi: Peş peşe kritik görüşmeler
Fenerbahçe Hojbjerg için resmi teklif yaptı!
F.Bahçe'nin gözdesiydi! G.Saray transferde devreye girdi
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Forvete Sowe
Göztepe'de 99. kuruluş yıl dönümü coşkusu!
Canlı dolar ve altın fiyatları
💥Süper Loto çekildi! (16 Haziran)
SIRT HAREKETLERİ 👊
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da flaş karar! Taylan Antalyalı... G.Saray'da flaş karar! Taylan Antalyalı... 01:35
Ferdi transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı Ferdi transferinde flaş gelişme! O plan ortaya çıktı 01:35
F.Bahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! F.Bahçe'ye 30 milyon Euro'luk yıldız! 01:35
G.Saray'dan yılın transfer bombası! G.Saray'dan yılın transfer bombası! 01:35
Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! Mert Hakan Yandaş'tan gönülsüz imza! 01:35
Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... Icardi kampa katılacak mı? Okan Buruk ile görüştü ve... 01:35
Daha Eski
İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek İşte G.Saray'ın Oğuz Aydın planı! Transfer böyle bitecek 01:35
Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" Transferi resmen açıkladı! "G.Saray ile görüşüyorum" 01:35
Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor Flamengo'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Yıldız ismi Mourinho getiriyor 01:35
Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme Pereira'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme 01:35
Menajerlerden G.Saray'a sürpriz öneri! Menajerlerden G.Saray'a sürpriz öneri! 01:35
G.Saray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak G.Saray'dan Mourinho'nun gözdesine kanca! Yer yerinden oynayacak 01:35