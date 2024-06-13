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Göztepe’nin stat plan
Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, yeni sezon için sponsor görüşmelerinin sürdüğünü söyledi. Lig'de kalıcı olmak için hamleler yapacaklarını ifade eden Ertan, Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım kurmak için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. Gürsel Aksel Stadı mimarı Bünyamin Derman da stattaki kapasiteyi artıracaklarını söyledi.
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