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Hedef Solet

Stoilov’un raporuyla ilerleyen Göz-Göz, 22 yaşındaki oyuncuyla temasa Antalyalı! geçti. Slavia Sofia forması giyen orta saha, İzmir ekibine yeşil ışık yaktı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2024 Salı 06:50
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Hedef Solet

Süper Lig'de yeni sezon oncesi transferde kolları sıvayan Goztepe, Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yla sozleşme imzalamıştı. Sarı-kırmızılılar, bu kez orta alanı guclendirmek icin atağa kalktı. Teknik direktor Stanimir Stoilov'un raporu doğrultusunda hareket eden İzmir ekibi, Isaac Solet'i gundemine aldı. Son olarak Slavia Sofia takımında gorev yapan 22 yaşındaki Fransız oyuncu icin goruşmelere başlandığı bildirildi. Orta Afrika Cumhuriyeti ve Fransa pasaportu bulunan genc orta sahanın sozleşmesinin bitmesine 1 yıl kalmış durumda.

AYRILMA İSTEĞİNİ İLETTİ

Geçen sezonu once Romanya 2'nci Lig ekibi Spartac Bucuresti takımında geciren Solet, devre arası Bulgaristan'a geldi. Slavia Sofia takımıyla 11 maca cıkan oyuncu 591 dakika sahada kaldı. Isaac Solet 3 kez de Orta Afrika Cumhuriyeti Milli Takımı'nda forma giydi. Goztepe'nin ilgisine sıcak bakan Solet, Slavia Sofia yonetimine ayrılma isteğini iletti. Sarıkırmızılılar, transferde bu durumu koz olarak kullanacak. Kadroya kısa surede son şeklini verecek Goz-Goz imzayı attırmayı hedefliyor.

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