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Göztepe iddialı geliyor

Trendyol Süper Lig’e adım atan sarı-kırmızılı kulüpte yönetim, yeni sezon hedefini Avrupa kupaları olarak belirlerken satışa çıkan yeni sezon kombineleri 3 saate bitti

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Göztepe iddialı geliyor

Süper Lig'e geri dönen Göztepe, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Avrupa Kupaları'na katılmayı hedefleyen sarı kırmızılılar transfere hız verdi. Birçok yıldızla görüştüklerini ve en kısa zamanda sonuca ulaşacaklarını söyleyen yöneticiler taraftarlara Süper Lig'de esip gürleyecek takım oluşturacağı sözünü verdi. Göztepeli taraftarlar ise, Süper Lig öncesi satışa sunulan 16 bin kombine bileti 3 saat içinde tüketti. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maçlar için biletler hızla tükenerek kapalı gişe yapıldı. Fiyatları 2 bin 200 TL ile 28 bin TL arasında değişen kombineler, genel satışa çıktığı andan itibaren 3 saat içinde tükendi. Bu hızlı satış, kulüp tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti.

ISAAC SOLET GÜNDEMDE

Göztepe, yeni bir ismi gündemine aldı. Orta Afrikalı milli oyuncu için Slavia ile görüşmelere başladı. Isaac Solet'in Göztepe'yi çok beğendiği bu transfer için olumlu haber yolladığı gelen haberler arasında. Laval'da yetişen, Reims ve Paris FC'den geçen Isaac Solet, son aylarda Fransa deplasmanında parladı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının son 5 maçında ilk beşte forma giyerek sezonu birinci ligde iyi bir şekilde noktaladı. Orta Afrikalı milli oyuncu, Orta Afrika Cumhuriyeti ile Çad arasında oynanan karşılaşmada (1-0) maçın adamı seçilmişti.

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