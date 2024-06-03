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Göztepe, dış transferde Brezilyalı Silva’yı aldıktan sonra iç transferde de Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan’ın sözleşmelerini 1’er yıl uzattı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024 Pazartesi 06:50
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Göztepe şov

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, transferde imza üstüne imza attırıyor. Dış transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva'yı alan Göz-Göz, iç transferde de çalışmalarına devam ediyor. İsmail Köybaşı ve Dennis'le sözleşme uzatan sarı-kırmızılılar, daha sonra kiralık oyunculardan Messaoudi, Celil Yüksel, Ensar Aksakal ve Ümit Akdağ'la vedalaştı. Sözleşmesi biten Atınç Nukan ve Fıratcan Üzüm'le de yollarını ayrıldı. İzmir ekibi, takımda kalacak oyuncuları da belirlemeye başlarken ilk olarak Kubilay Kanatsızkuş ve Doğan Erdoğan'ın sözleşmelerinin uzatıldığını sosyal medyadan açıkladı.

SÖZLEŞME OPSİYONLARI KULLANILDI

İzmir ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Kubilay Kanatsızkuş, Doğan Erdoğan'ın sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak oyuncumuzun sözleşmesini 2024-2025 sezonunun sonuna kadar uzattı. 2023-2024 sezonunun bitmesiyle birlikte sözleşmesi sona erecek olan Doğan Erdoğan ve Kubilay Kanatsızkuş, 2024-2025 sezonun sonuna kadar 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı" ifadeleri kullanıldı. 26 yaşındaki santrfor Kanatsızkuş, 32 maçta 4 gol, 3 asist yaptı. 27 yaşındaki orta saha Erdoğan ise 16 maçta 1 asist katkısı sağladı

AYRILIKLAR SÜRECEK

Göztepe'de ayrılıklar sürecek. Daha önce Atınç Nukan, Messaoudi, Celil Yüksel, Ümit Akdağ, Fıratcan Üzüm ve Ensar Aksakal'la yollarını ayıran sarı- kırmızılıların bu hafta içinde stoper Nielsen ile golcü Diouf ile de kesin olarak vedalaşacağı bildirildi.

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