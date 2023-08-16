Şov sürüyor

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Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü’nün sağ beki Fıratcan Üzüm’le anlaşma sağladı 24 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibinin bu sezon yaptığı 12’nci transfer olacak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2023 Çarşamba 06:50
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Transferin hızlı ekibi Göztepe'de harekat devam ediyor. Daha önce Tarkan Serbest, Ali Dere, Ogün Bayrak, Mateusz Lis, Kubilay Kanatsızkuş, İbrahima Sory Diallo, Taha Altıkardeş, Mame Diouf, Ümit Akdağ, Celil Yüksel ve Billal Messaoudi'yi renklerine bağlayan İzmir ekibi, savunma hattını da Fıratcan Üzüm'le güçlendirmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Ankaragücü forması giyen 24 yaşındaki sağ bekle her konuda anlaşmaya vardı.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİRECEK

Başarılı oyuncunun kısa bir süre içerisinde İzmir'e gelip sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından resmi imzayı atması bekleniyor. Göztepe'nin bu sezon 12. transferi olacak Fıratcan, Eskişehirspor altyapısında yetiştiği kariyerinde Trabzonspor, Ümraniyespor, Adanaspor ve Arkaragücü formalarını terletti. Süper Lig'de 13 maçta forma giyen Fıratcan, 1. Lig'de 71 karşılaşmaya çıktı. Bu mücadelelerde 6 gol ve 2 asistlik performans ortaya koydu.

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