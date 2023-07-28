Haberler Göztepe Göztepe Emir Ortakaya ile yeniden anlaştı

Göztepe Emir Ortakaya ile yeniden anlaştı

Son dakika spor haberleri... Trendyol 1. Lig takımlarından Göztepe, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan stoper Emir Ortakaya ile yeniden anlaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 12:45
Göztepe Emir Ortakaya ile yeniden anlaştı

İtalya kampını sürdüren İzmir'in 1'inci Lig'deki köklü temsilcilerinden Göztepe, Fenerbahçe'den geçen sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan stoper Emir Ortakaya'yla yeniden anlaşırken, Samsunspor'dan orta saha oyuncusu Celil Yüksel'i de 1 yıllığına kiraladı. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi oynadığı özel maçlarda kendisine yer bulamayan 18 yaşındaki Emir, yeni sezonda da Göz-Göz'de forma giyecek.

Emir, geçen sezon ilk 11'in bankosu olduğu sarı-kırmızılılarda tamamı 11'de 32 maçta oynamıştı. Samsunspor'la geçen sezon ligde şampiyonluk yaşarken 2'si 11'de 29 maçta görev yapan 25 yaşındaki Celil ise Galatasaray altyapısında yetişip daha önce Adanaspor'da da forma giymişti.

İtalya kampındaki ilk hazırlık maçında FC Legnago Salus'u Mamah'ın penaltı golüyle 1-0 yenen Göztepe, ikinci sınavında yarın 16.00'da Serie B takımlarından Cremonese ile karşılaşacak.

DİĞER
Kanser tedavisi gören Tanyeli saçlarına veda etmişti... Safiye Soyman'dan dostu Tanyeli'ye anlamlı hediye! "Herkese Safiye gibi dost lazım"
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 10 askerimizi şehit eden gri kategorideki terörist Güven Özcan etkisiz hale getirildi
UEFA ülke puanı güncellendi! Türkiye'nin...
Kanarya'da veda zamanı! Talibi çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Celil Yüksel Göztepe'ye
1. Lig ekibinden Gökhan Töre hamlesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bedelli askerlik yer, tarih sorgulama ekranı e-Devlet
CUMA HUTBESİ | 28 Temmuz Cuma
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam Beşiktaş bombayı patlatıyor! Anlaşma tamam 13:11
Göztepe'de anlaşma tamam! Göztepe'de anlaşma tamam! 12:45
Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu Filenin Sultanları'nın Euro Volley kadrosu belli oldu 12:40
İtalya ve Türkiye'den ortak adaylık başvurusu! İtalya ve Türkiye'den ortak adaylık başvurusu! 12:27
Fırtına o isimde mutlu sona ulaştı! Fırtına o isimde mutlu sona ulaştı! 12:02
Süper Lig devi peşinde! İstedikleri rakam... Süper Lig devi peşinde! İstedikleri rakam... 11:59
Daha Eski
Orsic ülkesinde ameliyat edildi! Orsic ülkesinde ameliyat edildi! 11:21
Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... Wanda Nara uçaktan paylaştı! İstanbul... 11:17
Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... Aslan'a Fred'de rakip çıktı! Türkiye'den... 11:12
UEFA'dan İtalyan devine men! UEFA'dan İtalyan devine men! 10:46
Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! Devlerin hazırlık maçında kazanan çıkmadı! 10:20
Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! Tuğçe-Serdar Aziz çiftinden mutlu haber! 10:16