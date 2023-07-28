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Celil Yüksel Göztepe'ye

Transferin hızlı ekibi, Samsun’un orta sahası Celil Yüksel’e kanca attı. 25 yaşındaki oyuncuyu kiralama teklifi yapıldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2023 Cuma 06:50
Celil Yüksel Göztepe'ye

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Tarkan Serbest, Ali Dere, Ogün Bayrak, Mateusz Lis, Kubilay Kanatsızkuş, Sory Diallo, Taha Altıkardeş ve Mame Diouf gibi isimleri kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, orta sahayı da önemli bir isimle güçlendiriyor. Geçen sezon Samsunspor forması giyen Celil Yüksel'le prensipte anlaşan Göztepe, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak renklerine bağlayacak. G.Saray altyapısında yetişen başarılı orta saha, 2020'de Adanaspor'un yolunu tuttu. Geçen sezon ise Samsunspor'a imza atan Celil, 29 maçta forma giydi. Süper Lig sevinci yaşamak isteyen başarılı orta saha, resmi imzaların atılmasının ardından gelecek sezon Göztepe'nin başarısı için ter dökecek.

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