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Kubilay da Göztepe’de

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 6 imza attıran sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor'dan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'la 1 yıllık imza attığını duyurdu. 26 yaşındaki tecrübeli forvet, geçen sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği Rizespor'da 32 maçta 5 gol, 5 asist katkısı sağladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 06:50
Kubilay da Göztepe’de

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce 6 imza attıran sarı-kırmızılılar Çaykur Rizespor'dan 26 yaşındaki forvet oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'la 1 yıllık imza attığını duyurdu. 26 yaşındaki tecrübeli forvet, geçen sezon Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdiği Rizespor'da 32 maçta 5 gol, 5 asist katkısı sağladı.

GÖZÜ AHMED'DE

Göztepe, sezonun ilk yarısını Pendik, 2. yarısını Eyüp'te kiralık geçiren bonservisi ise Alanya'daki 26 yaşındaki orta saha Ahmed Ildız'ı da istiyor. Hem oyuncuyla hem de Alanya'yla görüşmeler sürüyor.

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