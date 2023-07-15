Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Göztepe - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe ile Southampton, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Southampton maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20:15'te karşı karşıya gelecek. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇINI CANLI İZLE