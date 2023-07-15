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Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, Southampton ile karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2023 Cumartesi 12:10
Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Göztepe - Southampton maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Göztepe ile Southampton, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Göztepe - Southampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Southampton maçı 15 Temmuz Cumartesi günü saat 20:15'te karşı karşıya gelecek. Müsabaka A Spor'dan canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - SOUTHAMPTON MAÇINI CANLI İZLE

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