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Göztepe derbi hazırlıklarına başladı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı ekipte, oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken diğer gruptaki oyuncular da ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda taktik oyun yaparak günü tamamladı. Göztepe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2022 Çarşamba 12:29
Göztepe derbi hazırlıklarına başladı
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Altay karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı ağırlayacak. 27 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu maç öncesinde Göztepe'de hazırlıklar başladı. Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanda sarı-kırmızılı ekipte, oyuncuların bir bölümü rejenerasyon çalışması yaparken diğer gruptaki oyuncular da ilk bölümde pas çalışması, ikinci bölümde ise dar alanda taktik oyun yaparak günü tamamladı. Göztepe hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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