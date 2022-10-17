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Göztepe'de beklentiler boşa çıktı! Ligin en az gol atan takımı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan ve bu sezon TFF 1. Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Göztepe'de, transferlere yatırım yapılmasına karşın istenen verim alınamıyor. Göztepe, TFF 1. Lig'de en az gol atan takım konumunda bulunuyor. İşte ayrıntılar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2022 Pazartesi 12:49
Göztepe'de beklentiler boşa çıktı! Ligin en az gol atan takımı
Göztepe, Spor Toto 1. Lig'in ilk 9 haftasında gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Hücum oyununda etkisiz bir performans sergileyen sarı-kırmızılılar, 4 golle ligin en az gol atan takımı oldu.

Spor Toto 1. Lig'de sezona deplasmanda aldığı 1-0'lık Sakaryaspor galibiyetiyle başlayan Göztepe, ilk 9 haftası geride kalan sezonda beklentileri karşılayamadı. 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet (1 hafta BAY geçildi) ile 8 puan toplayabilen sarı-kırmızılılar, küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.

15 günlük çalışma meyve vermedi
Üst üste başarısız sonuçlar alan Göztepe'de ilk 5 hafta sonunda Teknik Direktör Turgay Altay ile yollar ayrılırken, yaklaşık 3 hafta önce Teknik Sorumlu Şakir Özkayımoğlu, Başantrenör Ekrem Dağ ve Futbol Metodolojisi Direktörü Radomir Kokovic'ten oluşan yeni bir teknik ekip göreve başlamıştı. Göreve gelen yeni teknik ekip ayağının tozuyla Pendikspor deplasmanına çıkarken maçta 3-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı. 8. haftayı BAY geçen Göztepe'de yeni teknik ekip, 9. haftada oynanacak Tuzlaspor maçı için 15 gün boyunca hazırlanma fırsatı bulmuştu. Ancak dün alınan 2-0'lık Tuzlaspor yenilgisi ve ortaya konulan etkisiz futbol Göztepe taraftarının beklentisini boşa çıkardı.

Ligin en az gol atan takımı
Savunma yönünde ligin en az gol yiyen 7 takımından biri olan İzmir temsilcisi, hücum anlamında ise tam tersi bir performans sergiledi. Oynadığı 8 lig maçında rakip kalelere toplamda 93 şut yollayan Göztepe, bu şutların 32'sinde isabet bulurken, yalnızca 4 gol kaydedebildi. Söz konusu gollerden 2'sini Yasin Öztekin, 1'ini Hüsamettin Yener ve 1'ini de Kenneth Obinna Mamah kaydederken, sarı-kırmızılılar hücum oyuncularından beklediği performansı alamadı.

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