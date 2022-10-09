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Göztepe yeni transferi Emre Çolak'ı bekliyor!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de gözler takımın yıldız ismi Emre Çolak'a çevrilmiş durumda. Yaz döneminin flaş transferlerinden birisi olarak gösterilen tecrübeli oyuncu sakatlığı dolayısıyla takımını geride kalan maç yalnız bırakmıştı. Futbolcunun son olarak ise sıradaki Tuzlaspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2022 Pazar 11:55
Göztepe yeni transferi Emre Çolak'ı bekliyor!

Spor Toto 1'inci Lig'de bu haftayı bay geçiren Göztepe, gözünü yıldız futbolcusu Emre Çolak'a çevirdi. Yaz döneminin flaş transferlerinden biri olarak gösterilen deneyimli oyuncu şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Ligin ilk 5 haftasını yedek kulübesinde geçirip maçlara sonradan dahil olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sadece 6'ncı haftaki Altınordu derbisinde 11'de sahaya çıktı ve 87 dakika oynadı.

Ardından sakatlık geçiren Emre, Pendikspor deplasmanında ise takım arkadaşlarını yalnız bıraktı. Adale sakatlığı yaşayan Emre'nin tedavisi sürerken, oyuncunun 16 Ekim'de Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Tuzlaspor maçına yetişeceği kaydedildi.



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