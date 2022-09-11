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Göztepe’de Altay gönderildi

Spor Toto 1. Lig'de haftanın açılış maçında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'de hava bozdu. Göz-Göz, son 4 karşılaşmasında galibiyet göremeyip, 5 maçta 5 puan toplarken, zirve yarışının uzağında kaldı. Bunun üzerine sarıkırmızılılar, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
Göztepe’de Altay gönderildi
Spor Toto 1. Lig'de haftanın açılış maçında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'de hava bozdu. Göz-Göz, son 4 karşılaşmasında galibiyet göremeyip, 5 maçta 5 puan toplarken, zirve yarışının uzağında kaldı. Bunun üzerine sarıkırmızılılar, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığını duyurdu.
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