Göztepe’de Altay gönderildi

Spor Toto 1. Lig'de haftanın açılış maçında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'de hava bozdu. Göz-Göz, son 4 karşılaşmasında galibiyet göremeyip, 5 maçta 5 puan toplarken, zirve yarışının uzağında kaldı. Bunun üzerine sarıkırmızılılar, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığını duyurdu.
SporToto 1. Lig'de haftanın açılış maçında Boluspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Göztepe'de hava bozdu. Göz-Göz, son 4 karşılaşmasında galibiyet göremeyip, 5 maçta 5 puan toplarken, zirve yarışının uzağında kaldı. Bunun üzerine sarıkırmızılılar, ligde alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Turgay Altay ile yolların ayrıldığını duyurdu.