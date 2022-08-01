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Göz-Göz atakta

Sarı-kırmızılılar, geçen sezonun ikinci yarısında da Göztepe forması giyen orta sahayı kiralamak istiyor. Beşiktaş’tan Hasic de listede...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2022 Pazartesi 06:50
Göz-Göz atakta

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak isteyen Göztepe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Sarı-kırmızılılar, gözünü bu kez G.Saray'dan Aytaç Kara'ya dikti. Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe'de geçiren orta sahanın 1 yıl daha kiralanması gündemde. Yeni sezon öncesi G.Saray'da kadroda düşünülmeyen 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler başladı. Aytaç'ın da Göztepe'nin teklifine sıcak baktığı öğrenildi.

TAKIMIN BANKOSU OLACAK
Geçen sezonun devre arasında sarı-kırmızılılara kiralanan Aytaç Kara, 359 dakika sahada kaldı. Beklenen katkıyı veremeyen tecrübeli oyuncunun bu sezon ise takımın bankosu olacağı ifade edildi. Öte yandan İzmir ekibi aradığı kanat oyuncusunu da İstanbul'da buldu. Bir süredir gündemde yer alan Beşiktaş'ın sağ kanadı Ajdin Hasic için de girişimlerini sürdürüyor. 20 yaşındaki Boşnak oyuncu, geçen yıl Ümraniye'de kiralıktı.

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