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SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ | Göztepe'den 4 büyüklere transfer harekatı!

Spor Toro 1. Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kalecileri İrfan Can Eğribayat için Trabzonspor ile görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, Karadeniz ekibinden Enis Destan ve Taha Tepe'yi istediği belirtildi. İzmir temsilcisinin ayrıca Beşiktaş'tan da bir oyuncuyla ilgilendiği iddia edildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 12:47
SPOR TOTO 1. LİG HABERLERİ | Göztepe'den 4 büyüklere transfer harekatı!

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile son şampiyon Trabzonspor arasında transfer trafiği sıklaştı. Kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı gözden çıkaran sarı-kırmızılıların DHA'nın haberine göre 23 yaşındaki kaleciye karşılık Trabzonspor'dan golcü Enis Destan ve genç kaleci Taha Tepe'yi istediği bildirildi. Trabzonspor'dan bir miktar da para talep eden Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği kaydedildi.

Göztepe'nin ayrıca Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Ajdin Hasic ile de ilgilendiği bildirildi.

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