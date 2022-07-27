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Forvete Viking

Son olarak eski yıldızı Yasin Öztekin’i alan Göztepe, Danimarka ekibi Midtjylland’ın 19 yaşındaki genç golcüsü Lind’in peşinde.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 06:50
Forvete Viking

Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Göztepe, transferde hız kesmiyor. Son olarak Yılport Samsunspor'dan eski oyuncusu Yasin Öztekin'i kadrosuna katan sarı-kırmızılıların, Danimarka'lı golcü Victor Strange Lind ile ilgilendiği öğrenildi. Danimarka ekibi Midtjylland'ın altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcunun kiralanacağı bildirildi.

ANKERSEN BİTİRECEK
Geçen sezon Midtjylland'da 36 maça çıkan genç santrfor 5 gol attı. Göztepe'de hisselerin yüzde 70'ini elinde bulunduran Sport Republic'in ortaklarından Rasmus Ankersen'in vatandaşı Lind ve bir dönem görev yaptığı Midtjylland'le temasa geçerek transferi bitireceği kaydedildi. Lind, bu sezon Midtjylland'da 2 lig, 1 de Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadı.

KALEYE EKREM
Göztepe, kaleye de takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar, Gaziantep FK'den kaleci Ekrem Kılıçarslan'ı kiraladı. 24 yaşındaki, 1.88 boyundaki genç kaleci, geçtiğimiz sezon 1 karşılaşmada görev aldı. 2020-21'de forma giydiği Eskişehirspor'da ise 16 maçta oynadı.

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