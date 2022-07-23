Mateusz Lis atağı

Spor Toto 1. Lig'de transfer döneminde 7 futbolcuyu kadrosuna katan Göztepe, kaleci Mateusz Lis için de kolları sıvadı. Geçen sezon Süper Lig'de Altay'ın kalesini koruyan Polonyalı kaleci, lig bitiminde İngiltere ekibi Southampton'un yolunu tuttu. İngiliz temsilcisinin Lis'i kiralamayı planladığı ve Göz-Göz'e olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kararsız olan 25 yaşındaki eldiveni ikna etmeye çalıştığı vurgulandı. 1.92 boyundaki genç kaleci, geçen sezon 35 maçta 50 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapattı.



Liz, geçen yıl Altay'da 35 maça çıkarken kurtarışlarla dikkat çekti.