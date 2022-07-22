Haberler Göztepe TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden ve TFF 1. Lig'in yolunu tutan Göztepe'nin yeni transferi belli oldu. İzmir ekibi Yasin Öztekin'i kadrosuna kattı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 20:56
TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe Yasin Öztekin’i kadrosuna kattı!

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Göztepe, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İzmir ekibinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2018/19 ve 2019/20 sezonlarında 1,5 yıl şanlı formamız ile mücadele eden Yasin Öztekin ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. Yasin Öztekin'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Son olarak Samsunspor forması giyen Öztekin, geçtiğimiz sezon çıktığı 30 maçta 12 gol atarken 6 asist yapma başarısı gösterdi.

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