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No Adis No Party

Göztepe’de kontratı biten Adis Jahovic, sosyal medyada sarı-kırmızı kalpler kullanarak yönetime mesaj gönderdi

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 06:50
No Adis No Party
Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Göztepe, transferi hareketli geçiriyor. Son olarak 1461 Trabzon'da sol bek Yunus Emre'yi alan Göz-Göz, golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılılarda kontratı sona eren Jahovic'in yeniden takıma dönebileceği öğrenildi. Makedon golcünün yönetimden haber beklediği ve takımda yer almak istediği ifade edildi. Jahovic sosyal medya hesabından da Göztepe ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabına sarıkırmızı kalpler koyan 35 yaşındaki santrfor, "No Adis, No Party" yazarak İzmir ekibine mesaj gönderdi.
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