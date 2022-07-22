Spor Toto 1. Lig'in şampiyonluk adaylarından Göztepe, transferi hareketli geçiriyor. Son olarak 1461 Trabzon'da sol bek Yunus Emre'yi alan Göz-Göz, golcü harekatına başladı. Sarı-kırmızılılarda kontratı sona eren Jahovic'in yeniden takıma dönebileceği öğrenildi. Makedon golcünün yönetimden haber beklediği ve takımda yer almak istediği ifade edildi. Jahovic sosyal medya hesabından da Göztepe ile ilgili paylaşımlarda bulundu. Sosyal medya hesabına sarıkırmızı kalpler koyan 35 yaşındaki santrfor, "No Adis, No Party" yazarak İzmir ekibine mesaj gönderdi.