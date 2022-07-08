Haberler Göztepe Son dakika transfer haberleri: Halil Akbunar resmen Westerlo'da!

Son dakika transfer haberleri: Halil Akbunar resmen Westerlo'da!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'e bu sezon veda eden Göztepe'nin tecrübeli kaptanı Halil Akbunar, Belçika temsilcisi Westerlo'ya resmen transfer oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli yıldıza yeni kariyerinde başarılar dilendi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 13:44 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 13:48
Son dakika transfer haberleri: Halil Akbunar resmen Westerlo'da!

Süper Lig'e bu sezon veda eden Göztepe'nin deneyimli kaptanı Halil Akbunar'ın yeni adresi resmen açıklandı. İzmir temsilcisi, adı 4 büyüklerle de anılan Halil Akbunar'ın Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Resmi işlemleri bugün tamamlanan kaptanımız Halil Akbunar'ın transferi ve bonservis bedeli konusunda Belçika ekibi KVC Westerlo ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Kaptan Halil'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.

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