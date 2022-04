Adis Jahovic Göztepe'den ayrılıyor! Pendikspor kancası...

Geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği İzmir ekibinde bu sezon 30 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcü ile yeni sözleşme imzalanmayacak.

PENDİKSPOR YOLCUSU

DHA'nın haberine gelecek sezon tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor Adis Jahovic'e talip oldu. İstanbul ekibinin Makedon golcü ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Türkiye'de 4 takımın formasını giydi

Türkiye kariyeri 2016-2017 sezonun devre arasında Rus ekibi Samara'dan Göztepe'ye transferiyle başlayan Jahovic, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları giydi.

"NO ADİS NO PARTY"

Göztepe'deki ilk sezonunda attığı gollerle sarı kırmızılı takımın sevgilisi olan Adis Jahovic, Totti ile özdeşleşen 'No Totti No Party' mottosunu, attığı bir gol sonrası formasının altına giydiği tişörtte yazan "No Adis no Party" yaparak kendine uyarladı. Göztepe taraftarı daha sonra bu sözü tezahürat olarak kullanırken, üzerinde "No Adis no Party" yazan atkılar yaptırdı.