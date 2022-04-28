Haberler Göztepe Adis Jahovic Göztepe'den ayrılıyor! Pendikspor kancası...

Adis Jahovic Göztepe'den ayrılıyor! Pendikspor kancası...

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile birlikte küme düşmesi kesinleşen iki takımdan olan Göztepe'de birçok futbolcu kulüple yollarını ayıracak. Hem kulübün maddi anlamda daha az bütçe harcamak istemesi hem de gelecek sezon 1. lig oynayacak olması sebebiyle futbolcuların kariyerine başka takımlarda devam etmek istemesi İzmir ekibinin transferde hareketli günler geçirmesine neden olacak. Takımdan gitmesi muhtemel birçok isim varken bunlardan birinin de Makedon futbolcu Adis Jahovic olduğu ifade edildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2022 Perşembe 12:22
Adis Jahovic Göztepe'den ayrılıyor! Pendikspor kancası...

Geçtiğimiz sezon devre arasında geldiği İzmir ekibinde bu sezon 30 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcü ile yeni sözleşme imzalanmayacak.

PENDİKSPOR YOLCUSU

DHA'nın haberine gelecek sezon tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan Pendikspor Adis Jahovic'e talip oldu. İstanbul ekibinin Makedon golcü ile büyük oranda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Türkiye'de 4 takımın formasını giydi
Türkiye kariyeri 2016-2017 sezonun devre arasında Rus ekibi Samara'dan Göztepe'ye transferiyle başlayan Jahovic, Konyaspor, Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları giydi.

"NO ADİS NO PARTY"

Göztepe'deki ilk sezonunda attığı gollerle sarı kırmızılı takımın sevgilisi olan Adis Jahovic, Totti ile özdeşleşen 'No Totti No Party' mottosunu, attığı bir gol sonrası formasının altına giydiği tişörtte yazan "No Adis no Party" yaparak kendine uyarladı. Göztepe taraftarı daha sonra bu sözü tezahürat olarak kullanırken, üzerinde "No Adis no Party" yazan atkılar yaptırdı.

DİĞER
Trabzonspor’dan görülmemiş jest! Şampiyonluk maçı için bilet çılgınlığı...
Gülşen'in sahne kıyafetleri hakkında Işın Karaca'dan yine olay yaratacak sözler geldi: "Midemi bulandırıyor"
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması!
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de flaş ayrılık!
Göztepe’de iki flaş ayrılık
ALES SINAV SONUÇ SORGULAMA
Bayram tatili 9 gün mü? Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkmadı
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tyson Fury'den emeklilik açıklaması! Tyson Fury'den emeklilik açıklaması! 13:18
Hamamcıoğlu sportif direktörün ismini belirledi! Hamamcıoğlu sportif direktörün ismini belirledi! 13:01
Adis Jahovic'e Pendikspor kancası... Adis Jahovic'e Pendikspor kancası... 12:22
Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! Beşiktaş'tan Umut Meraş açıklaması! 12:07
UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... UEFA'dan tarihi hamle! Devler Ligi'nde... 11:47
Fenerbahçe'den Pepa hamlesi! Fenerbahçe'den Pepa hamlesi! 11:43
Daha Eski
Golden State ve Milwaukee yarı finalde! Golden State ve Milwaukee yarı finalde! 11:13
Trabzonspor Ağaoğlu ile ayağa kalktı! Trabzonspor Ağaoğlu ile ayağa kalktı! 11:05
Mane açıkladı! "Ramazan ayında..." Mane açıkladı! "Ramazan ayında..." 10:59
Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! Yusuf Yazıcı'nın menajerinden transfer açıklaması! 10:19
Ismael'in büyük ikilemi! Kadroda düşünmüyor ama... Ismael'in büyük ikilemi! Kadroda düşünmüyor ama... 10:18
Mostafa'nın transferine Zamalek engeli! Mostafa'nın transferine Zamalek engeli! 09:48