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SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalıp 5 sezonluk macerasının ardından resmen küme düşen Göztepe artık tamamen devir işlemlerine odaklanırken, flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Nisan 2022 Pazartesi 12:31
SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.

SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Ankersen, Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelmiş; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezmişti.

SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti Danimarkalı iş insanın önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye'ye geleceği bildirildi.

SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Futbolun içinden gelip, kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle Danimarka'da FC Midtjylland, İngiltere'de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen'in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi.

SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Mehmet Sepil'in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen'den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi.

SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Yönetimin kulüp devredilene kadar ise kadro yapılanmasına devam etmesi bekleniyor.

SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Daha önce Ndiaye'yi Shangai Port'a, Nwobodo'yu ise Cincinnati'ye sezon bitmeden satıp gelir elde eden Göztepe'nin Atınç, İrfan Can ve Halil transferinde de kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü ifade edildi.

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