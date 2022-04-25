SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Kulüp hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran ve geçtiğimiz ay başkanlık dahil tüm görevlerinden istifa eden Mehmet Sepil'in, Danimarkalı iş insanı Rasmus Ankersen'le tekrar görüşme yapacağı öğrenildi.
Ankersen, Göztepe'ye talip olduktan sonra iki kez İzmir'e gelmiş; Gürsel Aksel Stadı, Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Torbalı'daki altyapı arazisini gezmişti.
Sezonun ikinci yarısında oynanan Altay derbisini de tribünden takip etmişti Danimarkalı iş insanın önümüzdeki günlerde tekrardan Türkiye'ye geleceği bildirildi.