SPOR HABERİ - Göztepe'de flaş gelişme! Devir işlemleri...

Futbolun içinden gelip, kurduğu spor yatırım fonu şirketiyle Danimarka'da FC Midtjylland, İngiltere'de Brendford ve Southampton kulüplerini yöneten Ankersen'in Göztepe için çok istekli olduğu kaydedildi.

Mehmet Sepil'in de gönlünün kulüp yönetme deneyimi çok yüksek olan Rasmus Ankersen'den yana olduğu ve tarafların sezon biter bitmez işlemleri resmileştirebileceği kaydedildi.