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Fair-play’lik veda

Mutlak kazanması gereken maçta 90+2’de hakem atışı sonrası golü atan Göztepe fair-play’e uydu... İzmir ekibi rakibine kalesini açıp 1-1’le lige veda etti. Gaziantepli Muhammed bilerek penaltıyı dışarı attı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2022 Pazar 06:50
Fair-play’lik veda

Süper Lig'de uzun yıllar unutulmayacak bir mücadele oynandı. Gaziantep FK'nin Göztepe'yle oynadığ maçta, İzmir ekibine kümede kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşıması için sadece 3 puan gerekiyordu. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise son anlara da golsüz eşitlikle girildi. Maçın bu sonuçla biteceği düşünülürken son anlardaki olaylar tarihe geçti.

KALEYİ AÇTILAR

90+2'de hakem atışı sonrası Soner topu hemen kaleye vurdu, Jahovic dönen topu tamamladı: 1-0. Göztepe, itirazlar sonucu fair-play adına kalesini açtı ve 90+5'te Figuerido ağları sarstı: 1-1. 90+9'da ise G.Antep'te kazanılan penaltıyı Muhammed bilerek dışarı atı. Göztepe, Malatya'dan sonra düşen 2. ekip oldu.

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