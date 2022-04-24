Fair-play’lik veda

Süper Lig'de uzun yıllar unutulmayacak bir mücadele oynandı. Gaziantep FK'nin Göztepe'yle oynadığ maçta, İzmir ekibine kümede kalma umutlarını ilerleyen haftalara taşıması için sadece 3 puan gerekiyordu. Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda ise son anlara da golsüz eşitlikle girildi. Maçın bu sonuçla biteceği düşünülürken son anlardaki olaylar tarihe geçti.

KALEYİ AÇTILAR

90+2'de hakem atışı sonrası Soner topu hemen kaleye vurdu, Jahovic dönen topu tamamladı: 1-0. Göztepe, itirazlar sonucu fair-play adına kalesini açtı ve 90+5'te Figuerido ağları sarstı: 1-1. 90+9'da ise G.Antep'te kazanılan penaltıyı Muhammed bilerek dışarı atı. Göztepe, Malatya'dan sonra düşen 2. ekip oldu.