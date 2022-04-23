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Göztepe ya tamam ya devam

Gaziantep FK’ye konuk olacak düşme hattındaki Göz-Göz, kazanamazsa 5 sezon sonra bitime 4 hafta kala lige veda edecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 06:50
Göztepe ya tamam ya devam

Süper Lig'de bugün Gaziantep FK'ye konuk olacak düşme hattındaki Göztepe, rakibini yenememesi halinde bitime 4 hafta kala Süper Lig'den düşecek. Son 10 maçında mağlup olan Göz- Göz, Süper Lig tarihinde puan kazanamadığı en uzun dönemini sürdürüyor. 27 puanla düşme hattının üzerindeki Giresunspor'un 13 puan gerisindeki sarı-kırmızılıların bugün kazanamaması durumunda 5 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'e tutunma şansı kalmayacak. En son diğer İzmir temsilcisi Altay'la 2002-2003'te Süper Lig'e veda eden Göztepe, amatör kümeye kadar geriledikten sonra 2016-2017 sezonu bitiminde tekrar Süper Lig vizesi almıştı.

ANTEP'TEN JEST

Gaziantep FK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Göztepe maçının öğrencilere ücretsiz olduğunu duyurdu. Açıklamada, "Tüm öğrencilerimize Göztepe maçında biletler ücretsiz. Öğrenciler, öğrenci kartlarıyla giderek vizeli Passolig kartlarına ücretsiz bilet tanımlatabilecek" ifadeleri yer aldı.

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