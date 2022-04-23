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Gaziantep FK - Göztepe: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Göztepe deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu skorla Göztepe'nin küme düşmesi garantilendi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 18:02 Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2022 Cumartesi 18:22
Gaziantep FK - Göztepe: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34'üncü haftasında Gaziantep FK ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Karşılıklı yapılan sıra dışı fair play jestlerinin ardından Göztepe bu skorla küme düştü:

18'inci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında savunma arkasına sarkan Di Santo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Ertuğrul Ersoy son anda araya girdi.

21'inci dakikada sağ köşeden Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa gelişine vuran Sagal'ın şutu az farkla auta gitti.

37'nci dakikada Djilobodji'nin verdiği hatalı pas sonucu topla buluşan Di Santo, Halil Akbunar ile oynadı. Ceza sahası içerisine sokulan Akbunar'un kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Günay son anda çıkardı.

45+3'üncü dakikada Gaziantep FK'da Maxim sol köşeden kullandığı serbest vuruş savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Furkan Soyalp'in röveşata vuruşu az farkla auta çıktı.

56'ncı dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında Soner Aydoğdu'nun pasında topla buluşan Di Santo'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutu yan ağlarda kaldı.

67'nci dakikada orta alandan gelişen konuk takımın atağında ceza sahası üzerinde topla buluşan Halil Akbunar'ın şutu yandan auta çıktı.

84'üncü dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasında topla buluşan Mirza Cihan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vurduğu şut kalecide kaldı.

87'nci dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında ceza sahası içerisine sarkan Makana Baku kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Mustafa Burak Bozan kurtardı.

UZATMA ANLARINDA TARİHE GEÇECEK ANLAR

90+2'nci dakikada hakem atışı ile başlayan oyunda Soner'in doğrudan kaleye gönderdiği top direkten dönüp Jahovic'in önünde kaldı. Pozisyonun devamında Jahovic'in şutu ağlara gitti: 0-1

90+3'üncü dakikada santra vuruşu ile Göztepeli oyuncular tepkisiz kaldı. Göztepeli futbolcular ve teknik heyet attıkları golün fair play'e uygun olmadığını düşünerek santradan sonra topu bıraktılar ve hiç müdahale etmediler. Figueiredo topu sürükleyerek meşin yuvarlağı ağlara kadar götürdü:1-1

90+4'üncü dakikada orta alandan başlayan Gaziantep FK atağında Figueiredo ceza sahası içerisinde kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+5'inci dakikada topun başına geçen Muhammet Demir uzun süren kararsızlığın ardından topu kasıtlı olarak takım kararı olarak auta gönderdi.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlik ile sonuçlandı ve bu sonuç Göztepe'nin matematiksel olarak küme düşmesini sağladı.

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