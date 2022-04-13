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Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'de ayrılık! Obinna Nwobodo...

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek Göztepe'de, ayrılık yaşandı. Sarı kırmızılıların yıldız isimlerinden Obinna Nwobodo, takımdan ayrıldı. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:43
Fenerbahçe maçı öncesi Göztepe'de ayrılık! Obinna Nwobodo...

Spor Toto Süper Lig'de küme düşme sınırındaki Göztepe'de transferin gözde isimlerinden Obinna Nwobodo takımdan ayrıldı. Kendisiyle ara transfer döneminde de ilgilenen Amerika Birleşik Devletleri ekibi Cincinnati'den gelen teklifi kabul ettiğini açıklayan Nijeryalı futbolcu, "Ligin ilk yarısından itibaren birçok kulüp bana transfer teklifinde bulundu.

O dönemde başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Göztepe'de kalmam gerektiğini bana iletti. Benim duygularım ve isteğim aynı yöndeydi ve Göztepe formasıyla elimden geldiğinin en iyisini yaparak mücadelemi sürdürdüm. Devre arasında ABD'den gelen teklif benim kariyerim açısından gerçekten önemliydi. Mevcut durum düşünüldüğünde bu teklife bugün itibarıyla olumlu dönüş yapmak istediğimi yönetime ilettim. Kariyerim adına öncelikli olarak Göztepe Kulübü'ne ve taraftarına minnet borçluyum.

İzmir ve Göztepe'de çok güzel anılar biriktirdim. Taraftarımız bana her zaman inandı ve güvendi. Göztepe'nin bende yeri her zaman farklı olacak. Bu büyük camiada umarım ben de güzel izler bırakmışımdır. Beni destekleyen, her zaman yanımda olan Göztepe ailesine sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Geçen sezon Macaristan'ın Ujpest takımından transfer edilen Nwobodo, ilk senesinde 31 lig maçına çıktı. Bu sezon ise 29 müsabakaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu 1 kez ağları sarstı. Kurtuluş umutları tükenen Göztepe geçen hafta da golcüsü Ndiaye'yi Çin'e satmıştı.

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