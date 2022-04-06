SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ - Göztepe Cherif Ndiaye'nin Shanghai Port'a transfer olduğunu duyurdu

Süper Lig'de beklenen transfer gerçekleşti. İzmir ekibi Göztepe, 26 yaşındaki Senegalli forvet oyuncusu Cherif Ndiaye'nin Çin takımlarından Shanghai Port'a transfer olduğunu duyurdu.

Göztepe'de bu sezon 33 karşılaşmada forma giyen Senegalli yıldız, 12 gole imzasını atarken 3 de asist yaptı.

Göztepe'nin transfer açıklaması şöyle:

Oyuncumuz Cherif Ndiaye'nin transferi ve bonservis bedeli konusunda Çin ekibi Shanghai Port ile yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmıştır. Cherif'e emekleri için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz.