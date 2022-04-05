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Tomas da çare olamadı

Göztepe'de Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas da beklentileri karşılaşamadı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2022 Salı 06:50
Tomas da çare olamadı

Göztepe'de Nestor El Maestro'nun yerine göreve getirilen teknik direktör Stjepan Tomas da beklentileri karşılaşamadı. İzmir ekibinin başında Trabzonspor, Alanyaspor ve Konyaspor maçlarına çıkan Hırvat teknik adam, puanla dahi tanışamadı. Başkan Mehmet Sepil'in istifası ve devir gündemiyle belirsizliğe bürünen sarı-kırmızılılar, bu hafta sahasında direkt rakiplerinden Kayserispor'u ağırlayacak.

Göztepe'de kötü seri korkutuyor!

Göztepe'de umutlar tükeniyor. Konya'ya da yenilen sarı-kırmızılılar, üst üste 8. kez sahadan puansız ayrıldı. İzmir ekibi, Süper Lig tarihindeki en kötü serilerden birini yakaladı. Göz-Göz, 1999-00 sezonunda da üst üste 8 maçını kaybetmiş ve o dönem ligde düşme acısını yaşamıştı.

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