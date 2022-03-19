Göztepe Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz...





İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atakan, Kahraman, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif, Di Santo

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Efecan, Efkan, Novais, Oğuz, Candeias, Emre Akbaba



GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Alanyaspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.