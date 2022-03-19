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Göztepe Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Zorbay Küçük yönetiyor. Göztepe Alanyaspor maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2022 Cumartesi 15:56
Göztepe Alanyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Alanyaspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Bu keyifli müsabakayı haberimizden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Dino, Atakan, Kahraman, Obinna, Soner, Tannane, Halil, Cherif, Di Santo

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Awaziem, Borja, Efecan, Efkan, Novais, Oğuz, Candeias, Emre Akbaba

GÖZTEPE - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Alanyaspor maçı 19 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

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