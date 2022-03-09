Göztepe Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı.
Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtildi.
Tomas ve ekibine görevinde başarılar dilendi.
Teknik Direktör Stjepan Tomas ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi bugün gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) March 9, 2022
Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.#Göztepe pic.twitter.com/g3gVC9KO1d