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Göztepe Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtildi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2022 Çarşamba 14:46
Göztepe Stjepan Tomas'la sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktör Stjepan Tomas'la sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan Tomas ve ekibinin bugünkü antrenmanda takımın başında yer alacağı belirtildi.

Tomas ve ekibine görevinde başarılar dilendi.

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