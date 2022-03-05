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SPOR HABERİ - Nester El Maestro: Yüzüstü bırakıp gitmem!

Spor haberi... Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve 3-2 Kasımpaşa üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ardından konuşan Göztepe teknik direktörü Nester El Maestro istayı düşünmediğini dile getirdi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2022 Cumartesi 19:11
SPOR HABERİ - Nester El Maestro: Yüzüstü bırakıp gitmem!

Süper Lig'de son 5 maçta sıfır çekerek kurtuluş hattının 5 puan gerisine düşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, istifayı düşünmediğini, takımını yüzüstü bırakmayacağını dile getirdi. Maestro mücadele sonrası basın toplantısında, "90 dakika her top için savaştık, mücadele ettik. Bu yüzden oyuncularımızı çok fazla eleştirecek halimiz yok. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Her oyuncumuza şans verdik her şeyi denedik ama olmadı. Önümüzde 30 puanlık maçlar var. Bugünü ve geçmişi kenara bırakıp gelecek için çalışacağız" dedi.

Maestro, son 5 maçtaki mağlubiyet üzerine istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Soruyu anlıyorum. Bunlar futbolun gerçekleri. Geldiğim ülkelerde bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmazlar, savaşta bırakıp kaçmazlar, sonuna kadar devam ederler. Tabii kulübün tasarrufu olursa bilemem" şeklinde konuştu.

Sırp teknik adam, saha içinde oyunculara bağırmaktan sesinin kısıldığını, içinde bulundukları durumun kendilerini saha içinde daha gergin hale getirdiğini dile getirdi.

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