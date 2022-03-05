Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Göztepe - Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Göztepe ile Kasımpaşa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Göztepe - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe - Kasımpaşa maçı 5 Mart Cumartesi günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - KASIMPAŞA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Göztepe: İrfan, Atakan, Atınç, Angel, Nwobodo, Soner, Kerim, Berkan, Halil, Tannane, Ndiaye

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Spajic, Tarkan, Eren, Doğucan, Hajradinovic, Eysseric, Ouannes, Fall, Umut