Haberler Göztepe SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Göztepe'de konuk Kasımpaşa

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Göztepe'de konuk Kasımpaşa

Göztepe, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28. hafta maçlarında sezonun ilk yarısında deplasmanda 2-1 yendiği Kasımpaşa'yı Gürsel Aksel Stadı'nda konuk ediyor. Göztepe ve Kasımpaşa'nın birbirlerine karşı oynayacağı 18. karşılaşma olacak bu maç, küme düşme potasını da yakından ilgilendiriyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2022 Cuma 12:36
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ: Göztepe'de konuk Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'de 4 maçtır kaybeden Göztepe, 28. hafta mücadelesinde yarın Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Kasımpaşa maçında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Ligde ikinci devreye aldığı üst üste 4 galibiyetle başlayan Göztepe, daha sonra çıktığı 4 müsabakada sahadan mağlup ayrıldı. Geçen haftaki GZT Giresunspor yenilgisiyle düşme hattına gerileyen 27 puanlı Göztepe, 29 puana sahip Kasımpaşa'yı yenip, rakibini geçmek için mücadele edecek.

Göztepe'de sakatlığı bulunan Marko Mihojevic yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA İLE 18. RANDEVU

Göztepe, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 13 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 22 gol gördü.

İzmir temsilcisi, ligin ilk devresinde deplasmanda rakibini 2-1 yendi.

DİĞER
3 büyüklerin iç karartan tablosu! Resmen kabusu yaşadılar...
Ölüm korkusu! Rize Güneysu'da koronavirüs nedeniyle 9 kişinin öldüğü Genç ailesinin bir ferdi daha koronavirüse yakalandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor