Haberler Göztepe Biz iyi bir takımız

Biz iyi bir takımız

Göztepe’de El Maestro, 3 maçtır kaybeden takımını motive etmeye çalışıyor.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 06:50
Biz iyi bir takımız

Altay, Hatay ve G.Saray'a yenilerek yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe, toparlanmaya çalışıyor. Pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Giresun'la deplasmanda karşılaşacak Göz-Göz'de teknik direktör El Maestro, oyuncularını motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Futbolcularla tek tek ilgilenen Sırp hocanın, "Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ancak buradan çıkmasını da biliriz. Biz iyi bir takımız. Giresun maçında bunu kanıtlayacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Göztepe'de G.Saray maçında sarı kart gören Jahovic cezalı duruma düştü.

GÖZTEPE, GİRESUN'A HIRSLI HAZIRLANIYOR

Göztepe, final gibi maçta karşılaşacağı Giresunspor'a hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Hız kesmeden çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör El Maestro yönetiminde Giresun maçının taktiğini çalıştı. Futbolcuların idmandaki istekli hali teknik heyeti sevindirdi.

DİĞER
Esra Erol’da kayınpederiyle tartışan Ceylan sinir krizi geçirmişti! Esra Erol’da mutlu eden haberi alan Ceylan gözyaşlarına hakim olamadı!
Yemeksepeti’nin kurucusu Nevzat Aydın Maldivler'de düğün için milyonluk ada kapattı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor