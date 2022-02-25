Altay, Hatay ve G.Saray'a yenilerek yeniden düşme hattına yaklaşan Göztepe, toparlanmaya çalışıyor. Pazar günü alt sıralardaki en önemli rakiplerinden Giresun'la deplasmanda karşılaşacak Göz-Göz'de teknik direktör El Maestro, oyuncularını motive edebilmek için yoğun çaba harcıyor. Futbolcularla tek tek ilgilenen Sırp hocanın, "Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Ancak buradan çıkmasını da biliriz. Biz iyi bir takımız. Giresun maçında bunu kanıtlayacağız" ifadelerini kullandığı belirtildi. Göztepe'de G.Saray maçında sarı kart gören Jahovic cezalı duruma düştü.



GÖZTEPE, GİRESUN'A HIRSLI HAZIRLANIYOR



Göztepe, final gibi maçta karşılaşacağı Giresunspor'a hırslı bir şekilde hazırlanıyor. Hız kesmeden çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör El Maestro yönetiminde Giresun maçının taktiğini çalıştı. Futbolcuların idmandaki istekli hali teknik heyeti sevindirdi.