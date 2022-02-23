Son dakikaları büyük bir heyecana sahne olan maçta Galatasaray'a 3-2 mağlup olan Göztepe'nin Başkan Vekili Talat Papatya, Cimbom karşısında hak ettikleri bir maçı kaybettiklerini belirtti. Hırslı ve istekli oyunlarını 3 puanla taçlandırmaları gerektiğini belirten Talat Papatya, karşılaşmanın hakemlerine maçtaki yönetimleri nedeniyle büyük bir tepki gösterdi.



Maçtaki süreleri incelediklerini belirten Papatya, "Sadece bu sebepler ile oyun 29 dakika 28 saniye duraksamıştır. Uzatma süresi 9 dakika gösterilmiş olup, sadece uzatma süresi sonrasında yaşanan olaylar ile oyun bu bölümde 9 dakika 8 saniye duraksamıştır. Göztepe ağır taştır, hepiniz altında ezileceksiniz. Sizi de sahadaki kuklalarınızı da yeneceğiz" dedi.