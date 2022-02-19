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Jahovic dönüyor

Galatasaray’ı ağırlayacak olan Göztepe’ye Makedon golcüsü Jahovic’ten müjdeli haber geldi. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçı kaçıran yıldız forvet, Cimbom’a karşı forma giyecek.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Jahovic dönüyor

Son 2 maçını kaybeden Göztepe, kötü günler geçiren Galatasaray'ı yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor. Göz-Göz'e müjdeli haber, golcüsü Adis Jahovic'ten geldi. Sakatlığı yüzünden Altay ve Hatayspor, kupada da Beşiktaş maçlarını kaçıran Makedon forvet iyileşti ve Cimbom'a karşı forma giyecek.

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Göztepe'de Galatasaray maçının biletleri de satışa çıktı. Bilet fiyatları 25 ila 375 TL arasında belirlendi. Aralarında iki puan fark bulunan iki takımın kritik maçında, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurması beklenen taraftarların biletlere çok yoğun bir ilgi gösterdiği açıklandı.

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