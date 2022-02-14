Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Hatayspor - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında Hatayspor ile Göztepe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Göztepe maçı 13 Şubat Pazar günü saat 20:00'da beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Sadık, Fatih, Burak, Adekugbe, Onur, Mehdi, Louis, Saba, El Kaabi, Diouf

Göztepe: İrfan Can, Kerim, Atakan, Kahraman, Angel, Moubandje, Soner, Yalçın, Aytaç, Halil, Ndiaye