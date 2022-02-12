Göztepe iddialı

Kupada Beşiktaş'a elenen Göztepe üzüntü yaşarken, tüm odağını Süper Lig'e çevirdi. Başkan Vekili Talat Papatya, ara vermeden pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor karşılaşmasına odaklanacaklarını belirtti.
Kupada Beşiktaş'a elenen Göztepe üzüntü yaşarken, tüm odağını Süper Lig'e çevirdi. Başkan Vekili Talat Papatya, ara vermeden pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Hatayspor karşılaşmasına odaklanacaklarını belirtti. Papatya, "Çok inanarak çeyrek final için gittiğimiz bir deplasmandan maalesef istediğimizi alamadan döndük. Etkili ve istekli oyunumuza rağmen turu getirecek üstünlük golünü 120 dakika içerisinde bulmadık, penaltı atışları sonucunda yenildik. Üzgünüz, ara vermeden Hatayspor maçı hazırlıklarına başlayarak, ligde daha üst sıralara tırmanmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.