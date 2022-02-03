Haberler Göztepe Derbi kapalı gişe

Derbi kapalı gişe

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Derbi kapalı gişe

Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları çok yakından ilgilendiren maçta İzmir derbisinde ezeli rakibi Altay'ı konuk edecek Göztepe'de taraftarlar geri sayıma geçti. Ligde üst üste alınan 4 galibiyetin ardından düşme potasından uzaklaşan sarı-kırmızılılarda futbolseverlerin, Gürsel Aksel Stadı'nı tamamen doldurması bekleniyor. Pandemi koşulları yüzünden Altay taraftarının yer alamayacağı dev derbide kapalı gişe oynamaya hazırlanan Göztepe'de teknik ekip ve futbolcuların da oldukça moralli oldukları vurgulandı.

MAESTRO'DAN EKSTRA MOTİVASYON

Altay'a karşı ilk maçı kaybeden Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun futbolcularını ekstra motive ettiği bildirildi. Oyuncularıyla sık sık toplantılar yapan Sırp teknik adamın, "Derbiler her zaman büyük tutkuyla beklenir. Bana 'Hangi maçı kazanmak isterseniz?' diye sorarsanız derbiyi derim. Kendimiz gibi oynayalım yeter" dediği öğrenildi.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’nin yeni hocası belli oldu! Sözleşmesi ortaya çıktı İsmail Kartal’dan sonra…
Dünya starı olma yolunda ilerleyen Aleyna Tilki görüşmeler için ABD yolcusu! Genç yıldızdan klip için İstanbul şartı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor