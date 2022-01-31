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Forma rekabeti üst sevıyede

Göztepe'de forma rekabeti üst seviyeye çıktı. Sol bek Moubandje, kaleci Piric, golcü Di Santo ve orta saha Tannane'yi alan sarıkırmızılılarda kadro derinliği artarken, teknik direktör El Maestro'nun da eli güçlendi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Forma rekabeti üst sevıyede

Göztepe'de forma rekabeti üst seviyeye çıktı. Sol bek Moubandje, kaleci Piric, golcü Di Santo ve orta saha Tannane'yi alan sarıkırmızılılarda kadro derinliği artarken, teknik direktör El Maestro'nun da eli güçlendi. Özellikle defans ve hücum hattında alternatifleri artan Göztepe'de oyuncular formayı kapabilmek için büyük bir mücadele vermeye başladı.

YENİLER BEĞENİLDİ

Ligde 4'te 4 yapan Göztepe'de yeni transferler görücüye çıktı. Altınordu ile hazırlık maçını 1-0 kazanan sarıkırmızılılarda yeni transferler kaleci Kenan Piric, golcü Di Santo ve orta saha Tannane ilk kez formayı giydi. Göz-Göz, Di Santo'nun penaltısıyla galip gelirken, yenilerin performansı beğenildi.

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