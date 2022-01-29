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Göztepe - Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe ile Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki, Göztepe - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Göztepe - Altınordu maçıyla ilgili tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2022 Cumartesi 15:27
Göztepe - Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Lige verilen arada iki İzmir ekibi Göztepe ile Altınordu, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, topladığı 27 puanla 14. sırada yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.

GÖZTEPE - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe ile Altınordu arasında oynanacak hazırlık maçı 29 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.

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