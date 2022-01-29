Göztepe - Altınordu maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Lige verilen arada iki İzmir ekibi Göztepe ile Altınordu, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, topladığı 27 puanla 14. sırada yer alıyor. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Altınordu ise 22 puanla 16. sırada bulunuyor.

GÖZTEPE - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Göztepe ile Altınordu arasında oynanacak hazırlık maçı 29 Ocak Cumartesi günü (bugün) saat 16.00'da başlayacak. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak mücadelenin yayıncısı bulunmuyor.